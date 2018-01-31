И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун после бурной реакции на ее пост-предложение выбрать между покупкой 1000 доз лекарства от рака и ребальзамированием тела ученого Пирогова поблагодарила всех участников дискуссии.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой дискуссии. Приятно поражена гражданской позицией винничан. Хорошо, что люди ценят и поддерживают музей и память о Пирогова, которого считают основателем военной хирургии. Поддерживаю инициативу Винницкой областной и городской власти передать музей на местный уровень", - написала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Напомним, Пирогов 23 ноября 1881 г. По его желанию и желанию его супруги тело было забальзамировано, церковь дала благословение на эту процедуру. Тело Пирогова хранится в музея-усадьбе ученого Вишня, что близ Винницы.

Как сообщала "Страна", винницкий городской голова заявил, что город заберет тело Пирогова в коммунальную собственность.