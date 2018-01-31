В 2018 году в Украине будет обязательно введена фото и видеофиксация нарушений ПДД, а также фиксация превышения скорости.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко, пишет УНН.

"Подчеркиваем, что в этом году обязательно ... пойдем путем восстановления, но уже на гораздо более профессиональной основе, автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД, а также обязательно восстановим фиксацию такого нарушения ПДД как превышение скорости, которое пока не фиксируется", - рассказал он.

По словам Шевченко, новые правила по ограничению скорости движения транспортных средств в населенных пунктах - это пока единственное изменение ПДД, которое заработало в Украине.

"Именно такие параметры рекомендует ВОЗ и именно такой параметр действует в населенных пунктах цивилизованных стран Европы и мира, и он абсолютно научно просчитан как наиболее безопасный параметр скорости ТС в населенных пунктах", - пояснил представитель МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что ограничат скорость, поднимут штрафы, а водителей обяжут передавать права "копам".

Также отберут ползарплаты за езду 60 км/час. Как МВД планирует закрутить гайки украинским водителям.