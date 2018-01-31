В Сумской области задержан оперуполномоченый местного полицейского управления противодействия наркопреступности, который по версии следствия сам организовал банду наркоторговцев.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

По данным прокуратуры Сумской области, преступная группа, в которую входил подозреваемый, занималась изготовлением наркотиков и сбывала их по всей Украине.

"Сегодня, 31 января, сотрудники СБУ в области, Сумского управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) и прокуратуры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины оперуполномоченного и двух его сообщников. По месту жительства фигурантов и в нарколаборатории в г. Конотоп и Конотопском районе проведены санкционированные обыски, в ходе которых выявлено соответствующее оборудование, различные готовые наркотические средства, прекурсоры, а также серо-зеленое вещество с характерными признаками "марихуаны", - сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.

Также устанавливаются другие лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По информации ДВБ Национальной полиции Украины, обнародованной в Facebook, к созданию схемы незаконного оборота наркотиков причастен 24-летний старший лейтенант полиции. "24-летний старший лейтенант полиции, несмотря на возраст, сумел организовать стойкую группу наркодилеров.

Под контролем "оборотня", как на подбор - ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также - сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания. Все участники ОПГ - жители Конотопа и района. В зависимости от распределенных ролей злоумышленники изготавливали психотропное вещество амфетамин и сбывали товар не только на территории Сумской области, но и пересылали «Новой почтой» в другие регионы. Сеть сбыта распространялась и на зону АТО, и на заключенных", - говорится в опубликованном сообщении.

По месту службы полицейского, сотрудника тюрьмы, по месту жительства фигурантов преступной группировки проведено 13 санкционированных обысков. Обнаружены две нарколаборатории, различные готовые наркотические средства, прекурсоры, а также банковские карты для получения оплаты и денежные средства, полученные от сбыта товара.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Как сообщала "Страна", у банды столичных наркоторговцев изъяли кокаина и экстази на миллион гривен. В состав преступной группировки входила 29-летняя киевлянка и семь жителей Киева и области.

Напомним, что пограничники Украины в 2017 году изъяли 917 единиц оружия и почти тонну наркотиков.