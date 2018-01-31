Городской голова Винницы Сергей Моргунов отреагировал на пост и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун которая предложила вместо ребальзамирования тела ученого хирурга Николая Пирогова, которое находится в доме музее в Виннице, закупить больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза и вынесла эту альтернативу на суд пользователей Faceboook.

Речь шла о сумме 199 034 гривен.

"Меня, как и убежден многих винничан, крайне возмутил сегодняшний сообщение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Пирогова. Как вообще так можно ставить вопрос: или лекарства, или ребальзамирование тела основателя военно-полевой хирургии?! Николай Иванович Пирогов - это наше национальное достояние в истории мировой медицины. Средства мы найдем, даже не сомневайтесь - вы найдите специалистов, которые могут провести эту процедуру качественно и профессионально. Мы это обсуждали с главой Винницкой ОГА Валерий Коровий, который так же возмущен позицией руководительницы Минздрава, - и решили, что будем инициировать перед Правительством вопрос передачи в общую коммунальную собственность территориальных общин Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова. "Быть, а не казаться - лозунг, который должен носить в сердце каждый гражданин, который любит свою страну. Служить правде - как в научном, так и в моральном смысле этого слова. Быть человеком" - это слова самого Пирогова. И, по-моему, очень уместны в этой позорной истории. Всегда оставайтесь людьми и делайте по-человечески!", - написал Моргунов.

Фото: facebook.com/SAMorgunov/

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