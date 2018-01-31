Появилось атмосферное видео до и после победного боя украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика с Марисом Бриедисом.

Видео размещено на канале Youtube "Большой куш".

"Наши друзья из Большой Куш помогли пролить свет и взглянули за кулисы, дабы вы окунулись в этот мир и пережили те же самые эмоции. Спасибо им за проделанную работу!", - написал на своей странице в Facebook Александр Усик.

На видео перед боем Усик говорит, что ему можно есть любую еду и идет за пончиками в кафе. "Можно и тортик, но тортик не буду", - говорит он и покупает пончики.

Также он критикует одну из известных песен, где речь идет "о чепухе" - о том, что человек "забухает" и т.д."Какой смысл в таких песнях? Она не останется ни в одном сердце", - отмечает он.

Он также рассказал, что когда ему было 15 лет и он часами занимался в зале, окружающие смеялись над ним.

После боя, когда у Усика спросили, что он хотел бы сказать, он ответил: "Класс! У меня есть еще один пояс".

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что "или бой, или гони пояс WBC". Британец Тони Белью хочет драться с Усиком.

Также про победу Усика над Бриедисом уже сняли документальный фильм. Видео.