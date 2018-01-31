Пользователи социальных сетей предположили, что российским олимпийцам, не хватило нейтральной олимпийской экипировки. Некоторые из спортсменов решили заклеить надписи на своем багаже.

В телеграм-канале "Мутко против" опубликовали фото с заклеенными скотчем надписями "Russia" на сумках.

По данным журналистов, 18 января экипировщик российской сборной Zasport представил эскизы нейтральной формы российских олимпийцев. На одежду для спортсменов нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia.

Российской символики на ней нет согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК). Основные цвета новой коллекции - серый, красный и белый. МОК одобрил такой формат.

PR-департамент фирмы-экипировщика позже озвучивал, что выдает экипировку спортсменам пофамильно - строго по перечню, предоставленному Олимпийским комитетом России (ОКР). Среди предметов числятся футболки, свитера, спортивные тренировочные костюмы, джинсы, шапки, перчатки, носки и спортивные сумки.

Фото: telegram.org

Как сообщала "Страна", атлеты из России смогут выступить на зимних Играх, только если подпишут декларацию МОК. Еще одна форма декларации разработана для остальных членов российской делегации.

Напомним, что ранее публиковалось фото нейтрального логотипа российских олимпийцев.