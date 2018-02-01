Соломенский районный суд Киева назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн экс-главе Администрации морских портов Украины (АМПУ) Андрею Амелину.

Амелина подозревают в хищении средств АМПУ.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook.

Еще одному фигуранту дела - директору ООО "Техморгидрострой Николаев" назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

В среду Соломенский райсуд также изберет меру пресечения другим фигурантам дела.

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро задержали семерых человек, вероятно причастных к хищению средств АМПУ в размере 247 млн. грн.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ объявило подозрения восьми руководителям Администрации морпортов.

Также в Администрации морпортов объяснили, что НАБУ искало в Одессе.