Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов с залогом в 12 млн гривен
Соломенский районный суд Киева назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн экс-главе Администрации морских портов Украины (АМПУ) Андрею Амелину.
Амелина подозревают в хищении средств АМПУ.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook.
Еще одному фигуранту дела - директору ООО "Техморгидрострой Николаев" назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.
В среду Соломенский райсуд также изберет меру пресечения другим фигурантам дела.
29 января детективы Национального антикоррупционного бюро задержали семерых человек, вероятно причастных к хищению средств АМПУ в размере 247 млн. грн.
Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ объявило подозрения восьми руководителям Администрации морпортов.
Также в Администрации морпортов объяснили, что НАБУ искало в Одессе.