На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко. Военнослужащий погиб в районе населенного пункта Талаковка во время выполнения боевых задач.

Военный родом из Горностаевки Херсонской области.

Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.

Видео: Youtube.com/ ТСН.ua

Как сообщала "Страна", сегодня подразделения ВСУ закрепились в селе Новоалександровка.

30 января в штабе АТО подтвердили, что возле Водяного погиб украинский боец. "На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.

Мы писали, что появилось видео испытания первой украинской крылатой ракеты.