Telegram тестирует новую функцию одной ленты для всех новостных каналов
Telegram тестирует новую новостную ленту, в которую можно будет объединить несколько тематических каналов. Об этом сообщается в канале Telegram Beta.
Сейчас функция доступна на Telegram только для macOS.
Пользователю разрешат будет добавлять любые каналы в папку Feed, чтобы те не мешали другим контактам.
Также мессенджер Павла Дурова тестирует особую функцию подписей, при помощи которой можно выделять текст, сделать его жирным или курсивым, и добавлять ссылки.
В самом Telegram пока функции не комментируют.
Фото: t.me/tgbeta
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