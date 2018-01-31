Telegram тестирует новую новостную ленту, в которую можно будет объединить несколько тематических каналов. Об этом сообщается в канале Telegram Beta.

Сейчас функция доступна на Telegram только для macOS.

Пользователю разрешат будет добавлять любые каналы в папку Feed, чтобы те не мешали другим контактам.

Также мессенджер Павла Дурова тестирует особую функцию подписей, при помощи которой можно выделять текст, сделать его жирным или курсивым, и добавлять ссылки.

В самом Telegram пока функции не комментируют.

Фото: t.me/tgbeta

Ранее журналисты узнали, как и когда Telegram планирует провести крупнейшее в истории ICO.

Также СМИ сообщали подробности выхода на рынок новой криптовалюты от Telegram.