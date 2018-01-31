Юная теннисистка Марта Костюк, которой минувшим летом исполнилось только 15, названа лидером сборной Украины по теннису в предстоящем матче Кубка Федерации с командой Австралии.

В этом качестве она заменит первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая в этот раз на корт не выйдет.

Об этом сообщает ukrtennis.

В среду, 31 января стали известны составы сборных Украины и Австралии на поединок.

Теннисная команда Украины выступит в экспериментальном составе: Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая.

Марта Костюк - 15-летняя дебютантка больших турниров, которая сенсационно пробилась в третий круг на своем первом турнире Большого Шлема - Australian Open-2018.

Она впервые сыграет за национальную команду, причем сразу - в роли первого номера сборной.

Кроме того, стал известен состав сборной Австралии: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава и Кейси Деллакуа.

Сборные Австралии и Украины сыграют между собой 10-11 февраля на травяных кортах в Канберре в матче первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира. Она сместила в рейтинге испанку Гарбинье Мугурусу.

Напомним, что Федерер защитил титул на Australian Open-2018 в пяти партиях.