Сегодня, 31 января очередная валютная распродажа завершилась падением доллара на 15 копеек — до 28,80-28,83 грн./$. Но банкиры ждут разворота курса иностранной валюты.

Об этом пишет UBR.ua.

Валюты было настолько много, что Нацбанк провел два аукциона по ее скупке, не ограничиваясь больше выкупами по запросу лучшего курса (как делал 29-30 января, когда приобрел $80 млн.). Провел хитро, чтобы подешевле пополнить золотовалютные резервы.

Чиновники сыграли на выдержке банкиров. Не стали с самого утра "пылесосить рынок" по текущему курсу (успел просесть со вчерашних 27,96-27,98 грн./$ до 27,83-27,85 грн./$), когда долларовые продавцы выстроились в ряд и ждали появления НБУ. А выждали и заявили совершенно мизерный объем: при предложении на продажу в $105 млн. согласились выкупить на первом аукционе лишь $30 млн. Чтобы банки посоревновались за право сбросить клиентский доллар, и предложили минимальный курс.

Это сработало: в то время как большинство валютных продавцов предложили свой доллар по 28,85-28,87 грн./$, один из банков поставил курс 28,8278 грн./$. И именно он один и выиграл первый аукцион — продал Нацбанку по единому курсу $30 млн. Регулятор не назвал имя героя, но межбанковские сплетники уверяли, что это был Ситибанк.

Такой подход очень быстро сбил спесь с ошарашенных казначеев, которые не знали, кому сбросить оставшиеся клиентские $75 млн., оставшиеся за бортом первого аукциона. И пока они приходили в себя от выпада НБУ, центробанк заявил второй аукцион. На этот раз на крупную сумму — на $100 млн. Продавцы больше не пытались торговаться и рисковать, а сразу понизили курсы для регулятора — только бы успеть все продать.

"По итогам проведенного аукциона курс отсечения составил 27,83 грн./$, средневзвешенный курс аукциона 27,82 грн./$, общий объем поданных заявок $46,5 млн., удовлетворено заявок на $43,90 млн. После аукциона котировки установились на уровне 27,80-27,84 грн./$, а и еще немного откатились к завершению сессии", — рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры уверяли, что сегодняшний сброс доллара — не паника и не истерика. А продолжение завода денег нерезидентов под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма, начавшегося еще вчера. Иностранцы поставили задачу продать доллар именно сегодня, потому и возник небольшой ажиотаж.

Нацбанк в среду называли мастером манипуляций, а некоторые за глаза закрепили за ним прозвище "главный барыга страны". Ему удалось сбить курс и дешевле пополнить свои резервы, ему не удалось — скупаться по максимуму. Не добрал в копилку $31,7 млн.: из изначально предложенных $105,6 млн. выкупил лишь $73,9 млн.

Разочарует ли подход нашего центробанка иностранных инвесторов, заводивших доллары под покупку ОВГЗ, — покажет время. После новых размещений Минфина, когда зампред Нацбанка Олег Чурий снова будет отчитываться о суммах вложений нерезидентов в новые выпуски наших облигаций.

Пока ясно лишь то, что покупателем дня стал Нацбанк, а то, что ему не досталось скупали заправщики.

"Нефтетрейдеры пользовались моментом, и очень активно раскупали предлагаемый доллар. Будем надеется, что снижение долларовых котировок позволит им хоть немного опустить цену топлива на украинских АЗС", — отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Из числа продавцов доллара кроме Ситибанка выделяли еще ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ING Bank и Креди Агриколь банк.

Со вчерашнего дня объем межбанковских торгов вырос в 1,5 раза и вышел на рекордные для 2018 года $688,52 млн. Львиная доля сделок была проведена не на открытом рынке, а внутри банков: они сводили своих клиентов продавцов и покупателей доллара.

Завтра финансисты не ждут большой активности от нерезидентов, потому больше не говорят о дальнейшем удешевлении доллара.

Начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский спрогнозировал на 1 февраля старт межбанка в рамках 27,80-27,90 грн./$, а Олег Куринной считает, что в этом диапазоне пройдут все торги. И уже предвкушает рост валютного курса в начале нового месяца.

"На курсовые тренды сегодняшних торгов повлияли высокая активность участников рынка в связи с завершающей коррекцией финансовых результатов месяца, закрытие банками своих валютных позиций и фиксация экономических нормативов, высокий уровень предложения валюты на наличном рынке, активные действия регулятора по нивелированию пиков курсовой волатильности. В начале месяца ожидается повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов, что может частично ослабить тренд укрепления гривны", — считает Куринной.

Юрий Гриненко не исключает и более активного движение котировок — к 27,90-28,0 грн./$. Отмечая наметившееся к вечеру среды подорожание валюты на наличном рынке: сначала с 27,79-27,85 грн./$ до 27,78-27,87 грн./$, а затем и к 28,82-28,87 грн./$.

"При движении наличного рынка к 27,95-28,0 грн./$, доллар перестанет активно перетекать на межбанк, и думаю, таких как сегодня продаж нерезидентов тоже уже не будет. Потому безналичные котировки начнут разворачиваться в обратную сторону. Особенно активно будут это делать где-то со 2 февраля, когда начнется покупка долларов под репатриацию дивидендов. Тогда может возникать валютный дефицит. Возможно частично его будут покрывать долларовые продажи операторов мобильной связи, которым сегодня распределили новые частоты по 4G: не исключено, что часть средств под эти проплаты будет заводиться из-за границы. Однако не думаю, что мы здесь увидим очень большие объемы», — резюмировал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк сегодня дважды выходил на межбанк, чтобы купить доллары.

Таже курс НБУ 31 января - доллар по 28, евро меньше 35.