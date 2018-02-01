Астрономические явления с кровавой голубой луной вызвали панику на Филиппинах. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Местные жители боятся, что удивительная луна приведет к извержению вулкана. Огненная гора Майон находится на главном острове страны. И она уже несколько недель как проснулась.

Видео: Youtube.com/ТСН.ua

Местные старожилы утверждают, что согласно их верованиям вулкан просыпается в годы, в которых есть цифра 8. Однако ученые заверяют, что Луна никак не влияет на активность вулкана.

Ранее "Страна" 31 января над Землей "сойдутся" три явления: затмение, суперлуние и Голубая Луна.

Мы писали, что в NASA рассказали, когда будет следующее "кровавое" суперлуние с затмением.

Ранее появилось видео, как по территории США шагает первое за 99 лет полное солнечное затмение.