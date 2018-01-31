Экс-нардеп и ныне политолог Тарас Черновол, который увидел в Киеве рост потребления черной икры, развеселил сеть.

Черновол в последнее время защищает в своих выступлениях политику Банковой и лояльных к ней структур.

Поэтому его неожиданные комментарии о резком улучшении жизни в стране, вызвали поток сарказма не только в отношении Черновола - но и против Администрации президента, чью политику неизменно поддерживает политолог.

"Страна" собрала самые яркие комментарии о черной икре, которой объедаются украинцы в правление Порошенко.

Что сказал Черновол

Экс-нардеп, политолог Тарас Черновол, комментируя отдых генпрокурора Луценко на Сейшельских островах, заявил, что в стране есть немало людей, которые могут себе многое позволить. И привел в пример рост продаж черной икры и "роскошных" путевок.

"У нас очень много бедных. Но абсолютное большинство людей покупает себе вещи, которые я, депутат четырех каденционных сроков, не могу себе позволить. Когда возле кассы перед мною в обычной сети супермаркетов стоит четверо людей, когда каждый из них покупает себе то, на что я, могу только облизаться, то наша страна не такая уж и бедная. Когда рядом с моим домом в нескольких домах открываются несколько турагентств, известных международных организаций, я вижу как возле них перед праздниками стоит очередь", - отметил Черновол.

"Я вижу определенное количество людей, которые покупают далеко не дешевые путевки. Я понимаю, что у нас есть достаточно богатых людей. И думаю, что наша страшная проблема не в том, что есть богатые люди. Проблема в том, что есть очень бедные люди. И также проблема в том, что большая часть богатых людей не платит налоги. Я уверен, что те, кто передо мной в супермаркете покупают ультрадорогие продукты. Я видел как в последнее время черную икру стали чаще покупать. Такого я ранее не видел, ранее ее (икру - Прим.Ред.) не завозили. Когда я вижу тех, кто покупает дорогие путевки на острова, я подозреваю, что большая их часть не платит налоги. И в этом есть проблема", - заявил Чорновил.

"Намазали золотой слиток икрой и махнули на Сейшелы"

Блогеры и журналисты не обошли вниманием такое сенсационное заявлениеЖурналист Владимир Полуев шутит: "Ну что, признавайтесь! Намазали золотой слиток черной икрой и махнули на Сейшелы?"

Депутат Виталий Чепинога смеется над политиком: " Тарас Чорновил: "Я вижу по своему магазина на Позняках, что абсолютное большинство украинцев может себе позволить и уже покупает черную икру" ... Это перец!"

Политик Алексей Кучеренко задается вопросом: "Стесняюсь спросить - штатные шизофреники в качестве "экспертов" на телеканалах это необходимый атрибут процесса реформирования?!"

Журналист Алексей Мустафин заподозрил Чорновила в торговле икрой и ее тайной рекламе.

Он же задался вопросом о понятии роскоши: "Ну ладно икра, но роскошные путевки большинство не может покупать по определению, ибо какие они тогда, черт возьми, роскошные?"

Блогер Дмитрий Джангиров придумал рифму на злобу дня: "Ох, нелегкая это работа быть дешевым порохоботом..."

Журналист Вячеслав Чечило рассуждает о купленных экспертах: "Не секрет, что большинство экспертов озвучивают то, чего хочет их работодатель. И это нормально. Потому что мы с вами не готовы оплачивать экспертное мнение, а умным людям тоже хочется кушать.

В результате, один эксперт аргументирует позицию Медведчука, другой - какой-то из кремлевской башен, третий - посольства США. Выслушав аргументы всех трех, мы получаем на удивление полную картину происходящего. Т.е. в целом потребитель информации ничего не теряет.

За одним исключением - если заказчик настолько глуп и жаден, что берет на работу Тараса Черновола. Господа политики, не делайте так. Пожалейте себя и нас".

Политический консультант Николай Спиридонов шутит: "Тарас Чорновил заявил, что в отличие от большинства украинцев - не имеет возможности покупать черную икру. Поможем человеку?"

Экс-глава АП Андрей Портнов призывает беречь таких, как Черновол: "Зря вы все порохобота ругаете за рассказ о резком увеличении потребления украинцами черной икры. Тупой порохобот - находка. Нужно охранять его, хвалить и поощрять. Чем тупее порохобот, тем быстрее президентский дембель".

Депутат Василий Горбаль запостил картинку "в память об "удачных" заголовках и нелепых оправдываниях некоторыми экспертами чужих ошибок".

Ранее "Страна" писала о том, как соцсети комментируют отдых генпрокурора на Сейшелах.

Также мы рассказывали, что Луценко отдохнул на Сейшелах в 10 раз дешевле, чем Порошенко на Мальдивах.