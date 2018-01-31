Стала известна предварительная причина смерти известного украинского космонавта Леонида Каденюка.

Как сообщили сотрудники Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), он умер от сердечного приступа во время утренней пробежки в парке Царское Село, передает "Интерфакс - Украина".

Ему было 67 лет.

"По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", - сообщил собеседник агентства.

Ранее "Страна" рассказывала про 10 мгновений земной и внеземной жизни Леонида Каденюка. "Больше на потолке я не танцевал ни разу".

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