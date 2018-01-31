Названа причина смерти космонавта Каденюка
Стала известна предварительная причина смерти известного украинского космонавта Леонида Каденюка.
Как сообщили сотрудники Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), он умер от сердечного приступа во время утренней пробежки в парке Царское Село, передает "Интерфакс - Украина".
Ему было 67 лет.
"По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", - сообщил собеседник агентства.
Ранее "Страна" рассказывала про 10 мгновений земной и внеземной жизни Леонида Каденюка. "Больше на потолке я не танцевал ни разу".
Также мы публиковали материал о том, что известно о первом космонавте независимой Украины Леониде Каденюке.