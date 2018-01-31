В Киеве на Борщаговской возле McDonalds нетрезвая водитель Nissan совершила наезд на пешехода и пыталась скрыться от патрульных. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Бывшая сотрудница Киевосвятошинского РВ полиции, ныне сотрудница охранной компании "Венбест" 1983г.р. и пассажир полковник полиции 1980 г.р., в попытке скрыться после совершенного ими ДТП, намеревались сбить женщину, которая преградила им путь к бегству", - говорится в сообщении.

После того, как машина была остановлена, пьяная водитель напала на прохожую, дралась и угрожала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Приехавшая полиция зафиксировала факт ДТП с наездом на пешехода. В крови экс-сотрудницы полиции было обнаружено 1.62 промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что ежедневно в ДТП на дорогах страны гибнут 10 человек.

Напомним, в Украине выросло число пьяных ДТП с жертвами.