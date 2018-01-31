В Киеве на улице Милославской, что на Троещине произошла трагедия: женщина выбросилась из окна 12 этажа жилого дома. Об этом сообщают очевидцы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным, произошло самоубийство.

Сейчас на месте работают патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Мукачево женщина выбросилась с пятого этажа и исчезла. Жители дома рассказали, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, женщина поссорилась с мужем.

Также "Страна" писала, что в новогоднюю ночь в Запорожье мужчина выбросился из окна и убил стоящего внизу ребенка.

Ребенок смотрел салют во дворе. Рядом были его родители.

Было открыто уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", ведется следствие.