Власти Китая призвали США забыть мышление в стиле "холодной войны" после того, как президент Дональд Трамп упомянул КНР среди угроз американским ценностям в своей первой ежегодной речи к Конгрессу.

Об этом в среду, 31 января 2018 передает Интерфакс, со ссылкой на СМИ Китая.

"Мы надеемся, что США смогут отказаться от устаревшего образа мышления в стиле "холодной войны" и работать над общей целью с Китаем, должным образом решая наши разногласия и поддерживая стабильное развитие американо-китайских отношений", - заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой цитируют журналисты.

Ранее в ходе послания к Конгрессу США президент заявил, что Китай угрожает экономике, интересами и ценностям США.

"Страна" сообщала, Трамп заявил в Конгрессе, что действия России и Китая угрожают США. Москву и Пекин президент США назвал "соперниками".

Напомним, о чем еще говорил Трамп в своем послании, выступая перед Конгрессом.