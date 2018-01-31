В Грушовской общеобразовательной школе Харьковской области учитель трижды ударил шестиклассника головой об шкаф и стену, когда тот не отреагировал на замечание. Об этом пишет Depo.Харьков.

Это произошло во время урока 7 ноября 2017 года, а сейчас суд вынес мужчине приговор: 150 часов общественных работ за нанесение легких телесных повреждений.

По данным издания, учитель истории во время урока сделал ученику шестого класса замечание, а тот не отреагировал. Тогда учитель схватил его за ухо, подвел к шкафу и ударил головой об него. После этого мужчина отвел школьника в угол, схватил за затылок и еще дважды ударил головой о стену.

В результате мальчик получил ушибы и синяки, что является легкими телесными повреждениями.

14 ноября обвиняемый был уволен из школы.

Напомни, в Черкасской области учительница побила школьницу, которая плохо танцевала, со словами "Ты что, тупая?".

А в Черновцах директор построил в лицее сауну и годами домогался учительниц.