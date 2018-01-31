В среду, 31 января, с 7.00 столичный фуникулер был закрыт из-за технической неисправности. Причиной остановки работы киевского фуникулера стала поломка пружины одного из вагонов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

"Лопнула пружина на одном из вагонов. Сейчас работники Киевпастранса устанавливают новую, и после этого фуникулер возобновит свою работу", – сообщили в компании.

В коммунальном предприятии добавили, что такие неисправности случаются очень редко, и последний раз такая проблема возникала 15 лет назад.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко обещает заменить вагоны киевского фуникулера на новые из Австрии.

Также мы рассказывали, что Кличко хочет, чтобы киевский фуникулер увеличил скорость работы.

Кроме этого, мы писали, что Около сотни человек в Альпах провели ночь в сломанном фуникулере.