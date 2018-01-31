В эту субботу, 3 февраля, наш чемпион мира по версиям WBO и WBC, Александр Усик узнает, с кем он будет сражаться в финале Всемирной серии бокса (WBSS). В этот день в ринг выйдут россиянин Мурат Гассиев (чемпион мира по версии IBF ) и кубинец Юниер Дортикос (чемпион мира WBA).

Вчера, 30 января в Сочи, где и состоится второй полуфинал, прошла традиционная дуэль взглядов боксеров, передает Вoxingscene.

Чемпион мира IBF Мурат Гассиев (25-0, 18 нокаутов) и чемпион мира WBA Юньер Дортикос (22-0, 21 нокаут) на дуэли, фото: boxingscene.com

"Дортикос - хорошо обученный боец. У него много любительских боев, хорошая скорость и быстрые руки. Он отличный соперник, и я подготовился к 12 крутым раундам. World Boxing Super Series - отличный турнир, который дает мне возможность объединить все тяжелые титулы. В субботу я собираюсь сделать еще один шаг к этой мечте, на глазах у моих соотечественников", - сказал Гассиев.

Кубинский боксер Дортикос также излучал уверенность на пресс-конференции.

"На личном уровне у меня нет проблем с Гассиевым, но сейчас у него проблемы. Он должен найти защиту от ракет, которые собираются приземлиться на его большую голову. В субботу Гассиев научится уважать Доктора Нокаут", - заявил Дортикос.

Ранее "Страна" сообщала, что про победу Усика над Бриедисом уже сняли документальный фильм.