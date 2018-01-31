Сегодня в Киеве у метро "Славутич" (Дарницкий район) женщина-водитель поставила свою иномарку прямо на зону зеленых насаждений, грубо нарушив правила парковки.

Об этом пишет паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

"Эстафету по парковкам подхватила еще одна дама с ЖК "Заречный" у метро Славутич. Мы вот думаем, может начать делать рейтинг с призами? Что думаете?", - написали администраторы группы.

"Приз это поездка на эвакуаторе", - отвечает пользователь Никита Кабанов.

"А приз - все спущенные колеса?", - с сарказмом пишет Aly Ber.

"В Сумах наверное нет таких зелёных насаждений,а beetle(Жук) попасется на травке)))", - считает Станислав Яроцкий.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве "герой парковки" открыл стрельбу в ответ на замечание.

Также на Софийской площади в Киеве герой парковки устроил транспортный коллапс.