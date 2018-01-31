Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также он сообщил об объявлении пидозры Арбузову и Азарову.

"Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Вернум Банк основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

Cогласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

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