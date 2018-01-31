Столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев из восьми человек.

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества на территории города и области. У подозреваемых изъяли кокаин, амфетамин и экстази на сумму более 1 миллиона гривен, а также гранату, два пистолета и патроны.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В состав преступной группировки входила 29-летняя киевлянка и семь жителей Киева и области, которые ранее имели проблемы с законом за совершение разбойного нападения и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - рассказал начальник управления противодействия наркопреступности Александр Сахно.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранитель отметил, что у наркоторговцев провели 15 санкционированных обысков. "У задержанных мы обнаружили и изъяли фасовочные пакеты, электронные весы, 100 граммов кокаина, 150 граммов амфетамина, 200 граммов марихуаны, 250 штук экстази, а также 40 патронов различного калибра, гранату Ф-1 , два пистолета и денежные средства в национальной и иностранной валюте, полученные от продажи наркотиков", - добавил он.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ на "черном" рынке составляет более 1 миллиона гривен.

Напомним, пограничники Украины в 2017 году изъяли 917 единиц оружия и почти тонну наркотиков.

Еще отметим, в полиция рассказали, сколько и каких именно наркотиков изъяли правоохранители в 2017 году.