Кабмин уволил с должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова за двойное гражданство. Об этом сообщают "Украинские новости".

Подобное увольнение в истории независимой Украины произошло впервые.

Еще в марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя ГФС есть гражданство Великобритании.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Именно двойное гражданство Насирова стало причиной его увольнения с должности. Однако же исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун также не отказалась от иностранного гражданства.

Как сообщала "Страна", ранее в Минфине письменно попросили Кабмин уволить Насирова из-за британского паспорта.

Напомним также, что в ГФС уверяют, что не платят Насирову заплату с марта.