В селе Потуторов Тернопольской области военного-контрактника задержали по подозрению в убийстве двух родственниц: 88-летней не ходящей бабушки и ее дочери. Об этом сообщает полиция.

Житель села Шумского района рассказал, что каждый день созванивались с мамой и бабушкой, но последние сутки не мог выйти с ними на связь и решил приехать проверить, все ли в порядке.

Дома он увидел кровь в комнате и тело мертвой бабушки. Полиции он сообщил о пропаже еще и матери.

Ее тело следственная группа нашла в подсобном помещении с открытой черепно-мозговой травмой.

По данным экспертов, пенсионерку 1930 года рождения, которая в течение трех лет не вставала с постели из-за травмы ноги, убили тупым предметом.

Сын и внук погибших заявил, что подозревает своего 29-летнего родственника, который в последнее время вел себя странно.

Подозреваемый скрывался в заброшенном сельском доме, на его одежде обнаружили следы крови.

Как выяснилось, он проходит службу по контракту в Вооруженных Силах Украины в соседней области, а в село приехал в отпуск. Также известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем. По одной из версий, бабушку он ударил один раз обухом топора, а тетю - несколько раз по голове, а после того, как она перестала подавать признаков жизни, отнес тело в сарай, взял продукты питания и ушел к соседям выпивать.

Сейчас следователи устанавливают детали убийства, происшествие квалифицировано как умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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