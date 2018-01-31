Сегодня военные пенсионеры заблокировали входы и выходы Кабинета Министров Украины. Митингующие требуют повышения социальных выплат.

Об этом сообщает depo.ua.

"Входы и выходы Кабмина перекрыли около 150 ветеранов силовых ведомств, которые никого не впускают и не выпускают. Они требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции также перекрыли улицу Садовую и требуют личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года", - утверждают пикетчики.

Ранее "Страна" сообщала, что военные пенсионеры перекрыли дорогу к границе на Шегини, требуя пересчитать им пенсии.

Также пенсионные новации-2018. Большинство останется без повышения пенсий, а многие потеряют право на ее получение.