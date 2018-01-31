Генпрокуратура сообщила "пидозры" Азарову и Арбузову и объявила их в розыск
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим премьер-министру Николаю Азарову и главе Нацбанка Сергею Арбузову по делу о хищениях сжиженного газа. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.
В ходе расследования уголовного производства против беглого президента Виктора Януковича Генпрокуратура выявила причастность Азарова к незаконному завладению в особо крупных объемах сжиженного газа, добытого ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Ущерб государству оценили в 2,2 млрд грн.
Экс-глава Нацбанка и Кабмина Сергей Арбузов получил "пидозру" за соучастие в завладении средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд. грн. при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.
Отметим, что эти вышки в Черном море сейчас арестованы решением Приморского райсуда Одессы, так как они были захвачены во время аннексии Крыма Россией.
Юрий Луценко заявил, что Азарова и Арбузова объявили в розыск.
Также задержаны некие Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных "членами ОПГ".
Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Ранее суд арестовал десять счетов сына Азарова в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.
Также суд разрешил ГПУ спецрасследование против Сергея Арбузова.