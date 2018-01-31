Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован, сообщает "Интерфакс".

Как заявил официальный представитель "Театра Джигарханяна" Вячеслав Дьяченко, никакой "скорой" и сердечного приступа не было.

"Я разговаривал с ним несколько минут назад, он рвется на работу, но врачи посоветовали ему отлежаться и поправить здоровье после вирусного осложнения", - рассказал Дьяченко.

Армен Джигарханян, фото - Борис Кремер/PhotoXPress.ru

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян уже был госпитализирован две недели назад.

Позже его друзья рассказали, что актер попал в больницу из-за вирусной инфекции. 24 января Армен выписался и чувствовал себя нормально.

Ранее мы рассказывала, что Джигарханян в конце прошлого года сразу после выписки из больницы пошел разводиться с молодой женой.