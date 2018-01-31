Национальный банк Украины на дополнительном валютном аукционе сегодня, 31 января, купил у банков 43,9 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,82 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 46,5 млн долл. С

Сегодня, 31 января, регулятор уже купил на аукционе 30 млн долл., однако в связи со значительным объемом поданных заявок объявил дополнительные торги. Общий объем приобретенной Национальным банком валюты на двух сегодняшних аукционах составил 73,9 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 14:00 составил 27,8444 грн/долл., участники рынка заключили 716 сделок на 628,24 млн долл.

Как сообщала "Страна", ранее шедрая распродажа валюты "Укргазбанком" обвалила курс доллара и смешала карты финансистам.

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