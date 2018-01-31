Сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании посоветовали не кормить кота Палмерстона, потому что он стал хуже ловить мышей, сообщает The Telegraph.

Постоянный заместитель главы британского Министерства иностранных дел Саймон МакДональд разослал служебную записку сотрудникам ведомства, в которой попросил не кормить кота, поскольку есть опасения, что он перестает справляться с ловлей мышей.

Источники издания в МИДе сообщают, что большинство сотрудников не заметили изменений в весе у Палмерстона, но руководство стремится следить за калориями, которые потребляет кот.

Министерский кот Палмерстон, фото - telegraph.co.uk

По официальным данным, кот Палмерстон поймал 27 грызунов с момента прибытия в МИД в апреле 2016 года, но эти данные, скорее всего, преуменьшены, так как сотрудники не всегда замечают успехи кота.

Палмерстон возглавил борьбу с мышами в знаменитом здании Форин-офиса после того как его обнаружили на улице крайне истощенным, а бывших хозяев не нашли. Кота назвали в честь видного английского дипломата XIX века лорда Палмерстона.

Также "Страна" рассказывала, как коты британских политиков устроили разборки на Даунинг-стрит.