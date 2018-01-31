Легендарная украинская лыжница Валентина Шевченко не поедет на Олимпийские игры-2018. Об этом сообщает Isport.

Она не попала в состав сборной, который опубликовал Национальный олимпийский комитет.

Согласно нему, Украину в лыжных гонках представят Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский и Андрей Орлик.

Игры в Пхенчхане могли стать шестыми для 42-летней Валентины Шевченко. Она выступала на Играх в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В состав сборной Украины по лыжным гонкам она вошла еще в 1995 году.

Наивысшее достижение на Олимпиадах было в Солт-Лейк Сити в 2002 году в индивидуальной гонке на 30 км - 5-тое место.

Фото: vesti-ukr.com

Напомним, недавно украинская команда стала первой в смешанной эстафете на Евро по биатлону в Италии.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2018 Украину представит сборная из 33 спортсменов.