С 1 по 12 февраля компания "Евро-реконструкция", которая обслуживает Дарницкую ТЭЦ, будет проводить испытания тепловых сетей с применением органического красителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Целью испытаний является обнаружение утечек теплоносителя. Для этого в теплосети будут вводить органический краситель флуоресцеин. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма.

В "Евро-реконструкции" предупреждают жителей Дарницкого и Днепровского районов о том, что в результате проведения испытаний из их кранов может потечь вода желто-зеленого цвета.

Как сообщала "Страна", ранее жителей Соломенского района Киева предупредили о перебоях с водой из-за ремонтов.

Мы писали, что в этом году на ремонт канализации украинской столицы пустят 120 миллионов гривен.

Также стало известно, что центр Киева завтра останется без воды из-за ремонта.