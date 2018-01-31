И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook разместила опрос о дальнейшей судьбе тела похороненного в Виннице ученого Николая Пирогова.

Супрун спросила у пользователей: ребальзамировать тело Пирогова или нет.

Ранее с такой инициативой комиссия Национального музея-усадьбы Н.И.Пирогова обратилась к правительству. Комиссия просила разрешить ребальзамирование тела ученого, которая будет стоить 199 034 гривен.

"На эти деньги можно купить, например, - больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам.

Или Николай Пирогов захотел бы, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?", - спрашивает Супрун.

Решение вопроса Супрун переложила на пользователей соцсетей, которым в течение 6 дней нужно определиться, куда направить деньги - "на лечение" или "ребальзамирование тела ученого".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Предложенная Супрун практика решения вопросов не на шутку удивила комментаторов.

Так, Иван Демченко пишет: "Уважаемая Ульяна Супрун. Спасибо, что Вы начали такую практику опроса в ФБ. Делайте это чаще с целью определения приоритетов и оправдания ожиданий граждан от Вас - государственного служащего!"

В комментариях вспоминают, кем был Пирогов для Украины, а также делятся предположениями, что для инвесторов или предпринимателей Винницы - это мизерная сумма, которую можно собрать за несколько дней.

Также в комментариях пользователи сходятся во мнении, что для уровня государства подобный опрос - манипуляция. И есть также те, кто сомневается в предназначении суммы "на лечение" в случае, если общественность поддержит право помогать живым, а не мертвым.

Полемика набирает обороты.

Пользователи интересуются завещанием известного хирурга Николая Пирогова, чтобы рассудить все моменты.

"Это манипуляция. Я житель Винницы и считаю, что музей-усадьба Н.И. Пирогова - историческая память "Памятка и ее обязательно надо сохранить, - это также культурно-туристический шедевр Виннице (Украина).

А 200 тыс. грн - это не деньги для бюджета, а могу "потрясти" Моргунова - новатора-мэра №1 в Украине", - пишет Александр Бондарчук.

"Вопрос не корректный. Лекарства всегда важнее, но наша жизнь состоит из многих расходов. И на книги, и на кино ...", - пишет Юлия Стойка.

"Дешевый популизм, приправленный эмоциями. Мало воруют и берут взятки в курируемых МОЗ предприятиях? Мало выделяют на лечение бидось-депутатов? 32 млрд бюджет МОЗ, точно, все проблемы решат 200 тысяч на мумию Пирогова", - отмечает Мария Лисничук.

Как сообщала "Страна", в Киеве, на свалке около Пирогова, хотят построить горнолыжный курорт.

Также "Страна" писала в каком запустении находится дом автора "Щедрика" Николая Леонтовича.