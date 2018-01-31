В 2018 году около 50 воинских частей перейдут на новую систему питания по стандартам Организации североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"В этом году будет переведено более 50 воинских частей и более 50 прикрепленных учреждений к ним. При этом две части уже в этом году перешли (А0224 и ВМКЦ Южного региона) и с 1 февраля полностью перейдут на питание по каталогу", - говорится в сообщении.

Разработан план-график перехода воинских частей (учреждений, заведений) на систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания, в соответствии с приказом №12 Министерства обороны украины от 12 января 2018 года.

Он подан на рассмотрение заместителю министра обороны.

Фото: facebook.com

В 2017 году министр обороны Степан Полторак заявил, что 25 военных частей Вооруженных сил Украины перейдут на новую систему питания, которая соответствует стандартам НАТО.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Петр Порошенко продегустировал новые пайки для украинских военных и похвалил качество гречки.

Еще мы писали, как главный военный прокурор Анатолий Матиос показал, чем кормят курсантов в Харьковском Национальном институте Воздушных сил.