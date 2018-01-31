Лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали соглашение о создании единого таможенного пространства. Об этом сообщают официальные ресурсы сепаратистов.

Протокол "о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства" подписали "глава ДНР" Александр Захарченко и "и.о. главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между донецкой и луганской железной дорогами, согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.

Захарченко заявил, что это начало нового этапа в отношениях двух "республик".

"Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы", - заявил Захарченко.

Также этим документами сепаратисты хотят показать отсутствие между ними разногласий.

"Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших республик", - заявил Пасечник.

Ранее луганские сепаратисты попросили Захарченко объединить две "республики" в одну "Новороссию"

Также появилась информация, что "ДНР" налаживают канал сбыта угля в Африку.