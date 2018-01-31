Лидер Демократической партии в сенате США ​Чак Шумер и его коллега Бен Кардин обвинили президента США Дональда Трампа в слишком "мягком" отношении к своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом сообщает Reuters.

Свою позицию члены верхней палаты парламента США объяснили тем, что Дональд Трамп пока не подписывает новых ограничений в отношении России.

Новые санкции против России Шумер в частности назвал "обязательной" мерой. Соответствующий документ, по его данным, уже прошел через сенат, где за введение этих ограничений проголосовали 97 сенаторов (против высказались только двое, добавил он). То что американский лидер не подписывает пакет новых санкций сенатор счел "вопиющим неисполнением обязанностей президента".

В последний раз Вашингтон расширил антироссийские санкции 26 января 2018. В черный список тогда попали физические лица и компаний, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым, а также трейдеры, которые поставляют сырье из Донбасса в Россию. В Минфине США позже пояснили, что эти ограничения были введены в связи с конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма.

Российский МИД в свою очередь посчитал эту причину "надуманной".

Затем, 30 января 2018, американское Министерство финансов разместило на своем сайте часть списка российских высокопоставленных должностных лиц и "олигархов". Этот документ ведомство должно было подготовить и передать в конгресс согласно закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.

Изначально "кремлевский доклад" был заявлен его составителями как информационный "список приближенных к Владимиру Путину людей". Однако позже министр финансов США Стивен Мнучин ​пообещал санкции на основе "кремлевского доклада".

Об ограничениях, как уточнял глава ведомства, речь идет в "засекреченной части" этого документа.

В список в частности попали 210 человек, в том числе все члены российского правительства и руководители крупных российских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд. Путина в этом перечне не оказалось.

Позже он сам, комментируя "кремлевский доклад", пошутил, что ему было "обидно" не попасть в этот список.

Как сообщала "Страна", у Путина ответили на "кремлевский доклад" США. Дмитрий Песков заявил, что равнодушен к включению его самого в так называемый "кремлевский доклад".

При этом Порошенко поблагодарил США за "кремлевский доклад" и ждет такой же от властей Евросоюза.