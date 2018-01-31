Руководство корпорации Google осуществило сделку по переводу в свой штат части сотрудников тайванской HTC. За две тысячи инженеров корпорация заплатила $1.1 млрд, передает The Verge.

По данным журналистов, вице-президент Google Рик Остерло уже поприветствовал "новую невероятно талантливую команду, которая будет работать над самыми лучшими и более инновационными продуктами в ближайшие годы".

По оценочным подсчетам, за каждого из двух тысяч новых сотрудников, Google заплатила по $550 тысяч.

Сами сотрудники хотят остаться на Тайване. Если это произойдет, город Тайбэй станет крупнейшим инженерным хабом Google во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сделка позволит Google применить талантливых разработчиков для производства новых моделей Pixel. На данный момент, количество проданных смартфонов и близко не приближается к устройствам Apple и Samsung. В корпорации надеются, что через несколько лет они смогут продавать смартфоны в больших объёмах.

В тайванской HTC теперь собирается сфокусироваться на дополнительной реальности, в основном на VR-очках. При этом ожидается, что компания все же продолжит выпускать смартфоны.

Как сообщала "Страна", Сорос обрушился с критикой на Facebook и Google, обвинив их в монополизации рынка. По его утверждению, компании, работающие в сфере социальных сетей, манипулируют вниманием пользователей интернета как игроками в казино.

Отметим, что Google посвятил дудл творцу "Броненосца Потемкина" Эйзенштейну.