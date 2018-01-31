С понедельника, 29 января 2018 начался процесс имплементации новых антироссийских санкций. Согласно принятому Конгрессом действующему в США закону, эта дата не является предельным сроком по ограничениям, как информировали ранее СМИ.

На это во вторник указал представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции, передает ТАСС.

Дипломат пояснил, что 29 января - день, "до или после которого" США могут начать вводить санкции против России в рамках статьи 231 принятого Конгрессом закона.

"Вчерашний день, 29 января, в соответствии с разделом 231 закона ("О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), не является крайним сроком введения санкций, на самом деле это начало", - отметил он.

По его словам, это произойдет, если Госдепартамент "примет соответствующее решение" с учетом положений CAATSA.

Представитель Госдепартамента, санкции могут быть введены "за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций", вовлеченных в такие транзакции.

США также обсуждают с европейскими союзниками различные инструменты противодействия России.

"У нас есть целый ряд санкционных инструментов, которые нам предоставил CAATSA. Мы также находимся в тесном взаимодействии с европейскими союзниками, и во время этих контактов мы обсуждаем целый ряд путей, которыми мы можем противостоять угрозе со стороны РФ - угрозе для нас всех. Речь не только о санкциях и уж тем более не только о статье 231 [CAATSA], которая является лишь одним из многих инструментов, имеющихся в нашем распоряжении", - сказал дипломат.

Санкции США в отношении оборонного и разведывательных секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с другими странами, указал представитель Госдепартамента.

"Цель наших санкций (по статье 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - Прим.Ред.) - остановить поступление средств [от реализации оружейных сделок] российскому правительству, которые оно использует для противоправных действий", - утверждал он.

При этом на все вопросы журналистов, может ли он назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь, представитель Госдепартамента отвечать отказался. Он лишь несколько раз повторил: "Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию".

По его утверждению, "сама Россия знает, о каких сорванных сделках идет речь".

Представитель Госдепартамента не стал уточнять, с правительствами скольких стран работал Вашингтон с целью отговорить их от совершения сделок с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

"Я не могу вдаваться в детали о том, с какими странами мы говорили", - сказал он. Представитель, в частности, не стал говорить о том, обсуждали ли США с Катаром закупку систем противоракетной обороны.

По словам дипломата, в Госдепартаменте "следят за всей активностью в мире". "Мы занимаемся анализом и сбором информации", - добавил он.

Чиновник заметил, что об эффективности предпринимаемых Госдепартаментом мер не стоит судить исключительно по информации в публичном поле, многое делается "за кулисами".

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Статья 231 закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу - то есть к 29 января - президент США должен "ввести пять и более санкций" в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях "с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ".

Вплоть до второй половины дня понедельника ожидалось, что Вашингтон объявит о расширении санкционного списка по России. В итоге представители администрации проинформировали Конгресс США о мерах, которые она предпринимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Госдепартамент подчеркнул, что сам закон CAATSA "служит средством сдерживания" и что "если закон работает, введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться".

"Мы считаем, что иностранные правительства после вступления в силу закона CAATSA отказывались от планировавшихся или анонсировавшихся закупок у России военной техники на несколько миллиардов долларов", - указал Госдепартамент.

Как сообщала "Страна", Курт Волкер ждет конкретных предложений России после встречи с Сурковым. "У нас был хороший разговор с Сурковым, и мы теперь ждем, чтобы услышать со стороны России их идеи о более конкретных предложениях", - заявил он.

Отметим, что шестой флот США опубликовал видео опасного перехвата российским Су-27 американского самолета.