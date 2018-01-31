Глава ЦРУ заявил, что Китай оказывает на Запад тайное влияние, чей масштаб оценить непросто
Китайская Народная Республика (КНР) прикладывает не меньшие усилия для осуществления тайного влияния на Запад, чем Россия.
Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео, его цитирует ВВС.
По его словам, у Китая "более обширная зона влияния". В качестве примеров глава ЦРУ привел попытки украсть коммерческую информацию США и проникнуть в школы и больницы.
Помпео заявил, что это же происходило в Европе и Великобритании.
"Подумайте о масштабах двух экономик", - сравнил Помпео Россию и Китай.
"У китайцев гораздо более обширная зона влияния для реализации этой миссии, чем у русских".
В январе американские власти арестовали бывшего офицера ЦРУ по обвинению в незаконном хранении данных, касающихся национальной обороны США.
Это дело уже назвали самым громким провалом американской разведки.
Американские издания, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщали, что Джерри Чунь Шин Ли подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой. Однако, обвинений в шпионаже, который в США может наказываться смертной казнью, Ли не предъявляли.
Арестовали Джерри Чунь Шин Ли в следствии того, что в течении двух лет были убиты или отправлены в тюрьму более 20 информаторов ЦРУ в Китае.
Однако, в настоящее время, окончательно не известно, передавал ли Чунь Шинь Ли данные китайцам, или это работа китайских хакеров.
В интервью ВВС глава ЦРУ отметил, что экспансии Китая на Запад можно было бы эффективнее противостоять, если бы разные страны объединили усилия.
Американские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщали, что Джерри Чунь Шин Ли подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой. Однако, обвинений в шпионаже, который в США может наказываться смертной казнью, Ли не предъявляли.
Арестовали Джерри Чунь Шин Ли в следствии того, что в течении двух лет были убиты или отправлены в тюрьму более 20 информаторов ЦРУ в Китае.
Однако, в настоящее время, окончательно не известно, передавал ли Чунь Шинь Ли данные китайцам, или это работа китайских хакеров.
В интервью ВВС глава ЦРУ отметил, что экспансии Китая на Запад можно было бы эффективнее противостоять, если бы разные страны объединили усилия.
Российское влияние активно обсуждают в Вашингтоне, как угрозу хакерского взлома и утечки данных, а также использования социальных сетей для разжигания вражды.
Но меня удивило, что директор ЦРУ заявил, будто у Китая больше мощи и нужно прикладывать больше усилий, чтобы держать его под контролем.
По словам директора ЦРУ, Китай использует не только традиционный шпионаж (спецагентов и кибершпионаж), но и подозревается в воровстве интеллектуальной собственности с целью продвижения своего бизнеса.
Однако он также использует свой экономический вес с целью влияния на американские компании, чтобы получить доступ на рынки США.
Во вторник администрация США представила "кремлевский список", в который вошли 210 политиков, чиновников и бизнесменов из списка миллиардеров Forbes.
Включение в список не означает автоматического введения санкций, подчеркнули американские чиновники. Но уже сейчас есть угрозы репутационного характера, а в дальнейшем присутствие в "кремлевском докладе" может грозить и санкционными мерами.
Как сообщала "Страна", США хотят первыми создать сеть 5G, чтобы опередить "опасный" Китай. Вашингтон ведет переговоры по 5G с компаниями в Европе и Азии, но не в Китае. Наоборот, США хотят это сделать, чтобы "взять под контроль часть национальной мобильной сети для защиты от Китая".
Отметим, что Китай установил на дне Тихого океана датчики слежения за американскими подводными лодками.