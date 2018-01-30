В Вашингтоне назвали "опасной" активность российского Су-27, который накануне перехватил американский самолет EP-3E Aries II над Черным морем.

В США пожаловались на нарушение международных стандартов по безопасности полетов. Соответствующее заявление распространил во вторник Шестой флот ВМС США, который также обнародовал видео инцидента, передает Укринформ.

"Российские военные имеют право находиться в пределах международного воздушного пространства, но при этом они должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных с учетом безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение от 1972 года о предотвращении инцидентов в и над открытым морем (INCSEA)", – заявили в военном ведомстве.

При этом подчеркивается, что опасные действия со стороны россиян повышают риск ошибок и аварий в воздухе.

"Американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал такого рода активности со стороны россиян", – отметили в Шестом флоте ВМС США.

В понедельник российский истребитель Су-27 совершил перехват американского самолета ЕР-3 в международном воздушном пространстве над Черным морем. По информации Пентагона, во время маневра Су-27 пролетел на расстоянии полутора метров от американского судна и пересек траекторию его полета.

Продолжительность перехвата длилась два часа и 40 минут, сообщили в Шестом флоте ВМС США.

Видео: youtube.com/USNI News Video

Как сообщала "Страна", два разведчика ВВС США пролетели над Крымом и Донбассом в первый день 2018 года. Самолет P-8 Poseidon пролетел недалеко от полуострова, а беспилотник RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией разграничения в зоне АТО.

Отметим, что летом 2017-го российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского самолета.