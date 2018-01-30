Во вторник, 30 января в Харькове стартовал 34-й тур чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). Местное МХК "Динамо" принимало "Донбассом".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Главная интрига сегодняшнего поединка заключалась в том, сможет ли МХК "Динамо", после отчасти сенсационной победы над "Белым Барсом", дать бой лидеру текущего чемпионата – однако, забегая вперёд, "сине-белым" этого не удалось.

Игроки "Донбасса" решили сразу показать противнику, что намерены увезти из Харькова три очка, и на первой же минуте поединка Виктор Захаров открыл счет. Остальную часть периода хоккеисты МХК "Динамо" опасно атаковали ворота Богдана Дьяченко, но сравнять счёт им так и не удалось.

Под конец первой двадцатиминутки харьковчане пропустили ещё одну шайбу – Виктор Захаров сделал дубль благодаря Виталию Ляльке, который мастерски разобрался с защитой "сине-белых".

Второй период, так же как и первый, подопечные Сергея Витера начали с быстрой шайбы – гол в большинстве на свой счёт записал Иван Савченко, а спустя пять минут Виталий Лялька увеличил счет на табло, забросив четвертую безответную шайбу в ворота Владислава Гурко. За вторую половину второй двадцатиминутки гости забросили в ворота "динамовцев" ещё 6 шайб.

В результате, Виктор Захаров сделал хет-трик, Виталий Лялька записал на свой счет дубль и по одной шайбе забросили Ярослав Свищев и Андрей Денискин.

Первую половину заключительного периода команды провели более спокойно. Этим сумел воспользоваться капитан МХК "Динамо" Владимир Чердак, в большинстве забросивший единственную шайбу в этом поединке для своей команды, не позволив Богдану Дьяченко записать на свой счет пятый шатаут в текущем чемпионате.

После этой победы "Донбасса" "Белый Барс", занимающий вторую позицию в турнирной таблице, потерял даже теоретические шансы занять первое место в регулярном чемпионате – таким образом, дончане стали победителями "регулярки" второго чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Следующие поединки 34-го тура УХЛ состоятся уже завтра – сначала в 18:45 в Белой Церкви встретятся "Волки" и "Белый Барс", а в 19:00 "Кременчук" примет "Галицких Львов".

МХК "Динамо" - "Донбасс" 1:8 (0:2; 0:6; 1:0)

Шайбы: 0:1 Захаров (Игнатенко, Костиков), 01:00. 0:2 Захаров (Костиков, Лялька), 18:00. 0:3 Савченко (Матвиенко - больш.), 20:32. 0:4 Лялька (Костиков), 25:10. 0:5 Лялька (Игнатенко - больш.), 27:55. 0:6 Свищев (Ворона, Кузьмик), 29:49. 0:7 Захаров (Лялька), 31:42. 0:8 Денискин, 36:24. 1:8 Чердак (Поддубный - больш.), 45:46.

Составы:

МХК "Динамо": Гурко; Лисин - Поддубный, Бабчук - Друбецкой, Гребёнкин - Хохлов, Ступницкий - Григорьев; Чердак - Ефремов - Олейник, Худяков - Максименко - Сиротенко, Скребела - Праведный - Семененко, Гайдамака - Куликов - Колядинский.

"Донбасс": Дьяченко; Матвиенко - Александров, Шпак - Игнатенко, Григорьев - Ордынский, Жовнир - Влад; Савченко - Кузьмик - Денискин, Лялька - Захаров - Костиков, Новиков - Коваленко - Мостовой, Свищев - Мазур - Ворона.

Как сообщала "Страна", хоккеисты "Донбасса" добыли тридцатую победу подряд, переиграв "Волков" с разгромным счетом. За 10 минут подопечные Сергея Витера отличись в воротах противника пятью шайбами.

Отметим, что на обновленной ледовой арене в Кременчуге установлен рекорд УХЛ по числу зрителей.