Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне от России ждут конкретных предложений по ситуации на Украине.

Об этом Волкер написал в своем Twitter-микроблоге.

"У нас был хороший разговор с Сурковым, и мы теперь ждем, чтобы услышать со стороны (России) их идеи о более конкретных предложениях. Из моего пресс-брифинга о моей поездке в Украину￼ и моего 4-го заседание с Сурковым", - указано в опубликованном сообщении.

фото: twitter.com/SpecRepUkraine

"Страна" разбиралась, что означает "кремлевский доклад" для Украины, России и мира.

Как сообщала "Страна", министр Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результата. Киев настаивает, что на временно неподконтрольном Донбассе надо организовать полноценную миротворческую миссию, а не охрану для наблюдателей ОБСЕ, как предлагает Россия.

Напомним, как спецпредставитель США Курт Волкер прокомментировал перспективы конфликта на Донбассе.