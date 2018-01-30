Физики из Японии и Южной Кореи разработали метаматериал, который пропускает около 30 процентов энергии звуковых волн. Соответствующая статья опубликована в Physical Review Letters.

Новый метаматериал позволит применить чувствительные конденсаторные микрофоны для записи подводных звуков и значительно увеличит качество таких записей.

Если бы рыбы постоянно кричали, то люди бы этого все равно не заметили - 99,9 процента энергии звуковых волн теряется при прохождении через границу вода-воздух. Метаматериал существенно снижает эти потери: при его использовании через границу проходит около трети энергии волны. С его помощью обычные воздушные микрофоны можно будет использовать для записи подводных звуков.

Таким образом можно будет услышать звуки внутри аквариума.

Дело в том, что граница вода-воздух очень плохо пропускает звук. Акустическое сопротивление воды в 3600 раз больше, чем у воздуха, а потому энергия звуковой волны при прохождении через их границу уменьшается почти на три порядка. Это легко проверить самостоятельно, постучав, например, двумя камнями на воздухе и под водой - если вы и услышите, как камни щелкают при ударе в воде, звук до ваших ушей дойдет скорее через руки и тело, чем через воду и воздух.

Фото: journals.aps.org

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