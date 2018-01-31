Автомобильная компания Volkswagen взяла ответственность за испытания выхлопных газов на обезьянах и людях.

Исполнительный директор VW Маттиас Мюллер отметил, что испытания на животных были "неправильны", сообщает Spiegel Online.

Исследование влияния выхлопов на здоровье проводилось Европейской ассоциацией исследований окружающей среды и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT), а финансировали их компании Volkswagen, Daimler и BMW.

Представители двух последних компаний уже заявили, что и знать не знали о тестах с животными, которых закрывали в герметичной камере, куда в течение четырех часов пускали выхлопные газы от дизельного "Жука". Для того, чтобы приматы вели себя спокойно в течение эксперимента им показывали мультфильмы на телевизоре. Что именно исследователи делали с людьми пока не сообщается.

"Методы, использовавшиеся EUGT в США, были неверными, они были неэтичными и отвратительными. Мне жаль, что Volkswagen была привлечена к этому делу как один из спонсоров EUGT", - отметил Мюллер.

Volkswagen отстранил от исполнения обязанностей уполномоченного по внешним связям компании Томаса Штега.

Он признал, что заранее знал об эксперименте на обезьянах. Штег отметил, что сожалеет о произошедшем и взял на себя "полную ответственность".

На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что исследование EUGT провели с целью противопоставить его решению Всемирной организации здравоохранения по классификации дизельных выхлопов.

По информации американского издания, в лаборатории EUGT в 2014 году заставили 10 обезьян в герметичной комнате вдыхать пары из нескольких автомобилей, в частности VW Beetle. Тестирование проводилось в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Затем на выходных газета Stuttgarter Zeitung и радиостанция SWR сообщили, что 19 мужчин и шесть женщин вдыхали дизельные выхлопы во время другого исследования.

В течение месяца тестирования в лаборатории в немецком Аахене люди вдыхали различные концентрации дизельных паров, содержащих токсичные оксиды азота (NOx). BBC не видела самого исследования, но немецкие СМИ утверждают, что его опубликовали еще 2016 году.

В 2017 году EUGT распустили.

Немецкое правительство на встрече с представителями автомобильных компаний призвало объяснить проведение исследований, которые уже осудили политики и защитники прав животных.

Конфликтная ситуация возникла вслед за скандалом с программным обеспечением, которое фальсифицировало данные дизельных выхлопов автомобилей Volkswagen.

В 2015 году Volkswagen признала, что в США на автомобилях установили "мошеннические" устройства, показания которых свидетельствовали о том, что двигатели меньше загрязняют окружающую среду, чем на самом деле. Скандал стоил компании почти 30 млрд долларов.

В прошлом месяце бывший исполнительный директор VW Оливер Шмидт был приговорен в США к семи годам заключения и штрафу в размере 400 тыс. долларов. Он признал, что помог компании уклониться от выполнения законов о чистоте воздуха.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе ужесточили требования к автомобилям по выбросу вредных веществ, а также о том, что экологи требуют от Porsche 110 млн евро из-за нелегального оборудования на Cayenne.