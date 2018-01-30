Представители Facebook анонсировали запрет любой рекламы, которая будет связана с бинарными опционами или криптовалютами.

Их администрация социальной сети считает "вводящими в заблуждение рекламными практиками".

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, новая политика будет реализована на всех платформах компании, включая Facebook и Instagram.

"Мы создали новую политику, которая запрещает рекламировать финансовые продукты и услуги, которые часто связаны с вводящими в заблуждение рекламными практиками, такими как бинарные опционы или криптовалюты", - сообщил директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Койн.

Как сообщала "Страна", популярный биткоин не стал самой рейтинговой криптовалютой.

Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин - С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой "сильный бренд", он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций, а также - неготовности к срочному обновлению кода.

Отметим, что 30 января 2018 биткоин продолжил крутое пике - его курс уже $10,5 тысяч за одну монету.