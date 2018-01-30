Пассажирский самолет Boeing 787-9 австралийской компании Qantas первым в мире выполнил многочасовой перелет из Лос-Анджелеса в Мельбурн на смеси обычного горючего и биотоплива, сообщает сайт компании.

По оценке компании, в ходе полета выбросы углекислого газа пассажирским самолетом были на семь процентов ниже, чем в ходе такого же полета, но с использованием обычного авиационного топлива. В топливные баки самолета, выполнившего рейс QF96, залили 24 тонны топливной смеси, содержащей десять процентов биотоплива, которое было изготовлено из абиссинской капусты (Brassica carenata, также зовется абиссинской горчицей).

Пассажирский Boeing 787-9, заправленный смесью обычного горючего и биотоплива, провел в воздухе 15 часов и прибыл в аэропорт назначения вовремя. Самолет был заправлен смесью с десятипроцентным содержанием биотоплива для проверки влияния такого горючего на турбовентиляторные двигатели и топливную систему. В будущем содержание биотоплива в баках пассажирских самолетов Qantas планируется значительно увеличить. Авиакомпания уже договорилась с несколькими фермерскими хозяйствами о выращивании первого урожая абиссинской капусты для производства авиационного биотоплива к 2020 году.

Сегодня некоторые авиакомпании рассматривают возможность заправки самолетов биотопливом. Считается, что оно гораздо экологичнее традиционного авиакеросина. Кроме того, авиакомпании полагают, что по мере формирования спроса на такое горючее его стоимость будет снижаться и довольно быстро опустится ниже цен на авиакеросин.

По данным канадской компании Agrisoma, занимающейся выращиванием и поставками абиссинской капусты, биотопливо, произведенное из этого растения, при сжигании выделяет на 80 процентов меньше углекислого газа, чем обычный авиакеросин.

Абиссинская капуста - несъедобное неприхотливое растение, вырастающее в высоту до 1,8 метра. Созревшие семена этого растения используются для получения масла, которое затем применяют в косметологии и медицине, а также в производстве пластмасс. Масло из семян абиссинской капусты и листья растения рассматриваются и в качестве сырья для производства биотоплива. Первый испытательный полет пассажирского самолета Falcon 20, заправленного стопроцентным биотопливом из абиссинской капусты, состоялся в 2012 году и был признан успешным.

Ранее сообщалось, что в Украине после угольного кризиса собираются построить ТЭС на биотопливе.

Еще отметим, что австралийцы впервые в истории успешно применили беспилотник для спасения утопающих.