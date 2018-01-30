Программисты команды Instagram начали работу над интеграцией в фотоблог возможности совершать видеозвонки. Реализовать задумку планируется на основе мессенджера Snapchat.

Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным профильных журналистов, значок активации функции видеосвязи появится в верхнем углу раздела Direct и будет запускаться одним нажатием.

Эта функция будет доступна после того, как один пользователь откроет активный чат с другим. Вероятно, вы сможете совершать видеозвонки лишь, если другой пользователь уже принял запрос на общение.

Видеозвонок должен начинаться с нажатия на значок камеры, который отображается в чате Instagram Direct. О возможных дополнительных функциях, которые будут внедрены для видеозвонков, информации пока нет.

Неясно, когда эта функция будет доступна. Тем не менее, предполагается, что она появится в ближайшие месяцы с выходом очередного обновления Instagram.

Ранее НВ сообщало, что команда фотосервиса Instagram запустила новую функцию — в приложениях под iOS и Android начал отображаться статус активности пользователей. Новая опция "Показывать статус активности" включена по умолчанию внутри настроек Instagram.

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