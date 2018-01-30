В Виннице с 31 января по 6 февраля все школы будут закрыты на карантин. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В мэрии объяснили, что такие меры являются вынужденными из-за большого количества больных.

На сегодняшний день в Виннице зафиксировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 детей до 18 лет. Только за последнюю неделю за помощью к врачам обратились 2733 человека, из них 1840 детей.

"Для предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди детского населения города, было принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января текущего года", - заявлено в сообщении.

Напомним, в столице резко пошла вверх заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников.

Еще отметим, что по данным медиков, этой зимой Украину атакуют три штамма вируса гриппа.