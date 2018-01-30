Актер Марк Саллинг, известный благодаря роли в сериале "Хор" (Glee), якобы найден мертвым в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Саллингу было всего 35 лет, однако официально его смерть не подтверждена.

Таблоид TMZ пишет, что Саллинг мог совершить самоубийство. Его тело было найдено на улице, недалеко от места, где он жил.

Марк Саллинг, фото - fcovers.net

Марк Саллинг был известен прежде всего по роли Ноа Пакермана в сериале "Хор", в котором он снимался с 2009 по 2015 год.

В конце 2015 года Саллинг был арестован по подозрению в хранении детской порнографии. В конце 2017 года он признал себя виновным. Он должен был быть зарегистрирован как осужденный за преступление сексуального характера. Вынесение приговора было назначено на 7 марта.

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