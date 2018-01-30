У карточных мошенников появились новые методы отъема денег у украинцев. Среди новых трендов: незаметные скимминговые устройства на банкоматах и крипто-аферы. Растет и количество случаев мошенничества.

О сути новых уловок злоумышленников и как защитить свои "кровные" рассказал директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александр Карпов, пишет UBR.ua.

По данным Киберполиции, за прошлый год зафиксировано почти 4 тыс. киберпреступлений, что на 70% больше, чем в 2016 г. Из них более 1,3 тыс. связаны с платежными картами.

По словам эксперта, крипто-жуликов очень сложно привлечь к ответственности в связи с неоднозначностью правового статуса виртуальных валют в Украине. Несколько легче дела обстоят с банкоматным мошенничеством, но и здесь есть правовые проволочки, которые усложняют преследование злоумышленников.

"Камеры видеонаблюдения облегчают поимку преступников, но сейчас нет обязательства для всех банков устанавливать их на банкоматах. Но такая потребность есть именно в связи с массовостью таких схем", — рассказал Александр Карпов.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ предупредили украинцев об активизации карточных мошенников в праздничные дни.

Также в Хмельницкой области мошенник обманул 50 человек, оформив на них мгновенные кредиты.